Produksi Gula Diproyeksi 3,04 Juta Ton, Mentan: BUMN Jadi Motor Swasembada

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dalam Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan di Nusantara Hall, Minggu (19/4).

Dalam kunjungan itu, Amran menyampaikan peran BUMN pangan, khususnya PTPN, sangat krusial sebagai motor penggerak kemandirian pangan.

“Kami diberi target oleh Presiden dan diminta laporan rutin kepada Bapak Presiden untuk pangan karena menjadi motor penggerak,” ucap Amran.

Direktur Utama SGN Mahmudi menyatakan pihaknya siap memperkuat kontribusi dalam sektor pergulaan.

“SGN berkomitmen meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri gula nasional sebagai bagian dari kontribusi nyata BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi gula nasional pada 2026 mencapai 3,04 juta ton.

Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan Abdul Roni Angkat menyebut angka tersebut berasal dari luas areal panen tebu nasional sebesar 576.538 hektare.

"Produktivitas gula kristal putih (GKP) diperkirakan mencapai 5,28 ton per hektare, dengan produktivitas tebu sebesar 70,87 ton per hektare," kata dia.