JPNN.com

JPNN.com Jatim

Sweet 17th di Surabaya Naik Kelas: Pesta Imersif Berbasis Teknologi LED Jadi Sorotan

Senin, 20 April 2026 – 21:00 WIB
Pesta perayaan ulang tahun usung konsep Victoria’s Secret VIP Backstage yang dipadukan dengan teknologi LED dinamis. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perayaan ulang tahun ke-17 di Surabaya kini memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar pesta mewah dengan dekorasi konvensional, konsep berbasis teknologi mulai mendominasi dan menciptakan pengalaman yang lebih imersif bagi tamu undangan.

Hal itu terlihat dalam pesta Sweet 17th bertajuk ANGIE.ALWAYS.ANGELIC yang digelar di The Royal Ballroom, JW Marriott Surabaya, Sabtu (18/4) malam.

Acara ini tampil berbeda dengan mengusung konsep Victoria’s Secret VIP Backstage yang dipadukan dengan teknologi LED dinamis.

Baca Juga:

Mengusung tema runway show, seluruh elemen dekorasi dirancang tidak statis. Alih-alih menggunakan ornamen bunga atau properti konvensional, penyelenggara menghadirkan visual bergerak melalui layar LED yang mengelilingi area acara.

Sejak memasuki area pre-function, tamu sudah disambut lorong LED dengan animasi awan bergerak, menciptakan kesan seolah memasuki dunia berbeda.

Konsep ini sekaligus menjadi pembuka pengalaman visual yang berlanjut hingga ke dalam ballroom.

Baca Juga:

Director acara Indra Kurniari mengatakan pendekatan teknologi menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana tersebut.

“Konsepnya bukan lagi dekorasi biasa, tapi pengalaman. Kami ingin tamu merasakan suasana VIP backstage, seolah ikut melihat perjalanan hidup Angie hingga usia 17 tahun melalui visual yang menyatu dengan ruangan,” ujarnya, Senin (20/4).

Sweet 17th di Surabaya naik kelas. Pesta imersif dengan LED dinamis dan konsep runway show hadirkan pengalaman eksklusif bak VIP backstage
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pesta ulang tahun Kota Surabaya teknologi LED pesta ulang tahun Teknologi LED

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU