Sweet 17th di Surabaya Naik Kelas: Pesta Imersif Berbasis Teknologi LED Jadi Sorotan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perayaan ulang tahun ke-17 di Surabaya kini memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar pesta mewah dengan dekorasi konvensional, konsep berbasis teknologi mulai mendominasi dan menciptakan pengalaman yang lebih imersif bagi tamu undangan.

Hal itu terlihat dalam pesta Sweet 17th bertajuk ANGIE.ALWAYS.ANGELIC yang digelar di The Royal Ballroom, JW Marriott Surabaya, Sabtu (18/4) malam.

Acara ini tampil berbeda dengan mengusung konsep Victoria’s Secret VIP Backstage yang dipadukan dengan teknologi LED dinamis.

Mengusung tema runway show, seluruh elemen dekorasi dirancang tidak statis. Alih-alih menggunakan ornamen bunga atau properti konvensional, penyelenggara menghadirkan visual bergerak melalui layar LED yang mengelilingi area acara.

Sejak memasuki area pre-function, tamu sudah disambut lorong LED dengan animasi awan bergerak, menciptakan kesan seolah memasuki dunia berbeda.

Konsep ini sekaligus menjadi pembuka pengalaman visual yang berlanjut hingga ke dalam ballroom.

Director acara Indra Kurniari mengatakan pendekatan teknologi menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana tersebut.

“Konsepnya bukan lagi dekorasi biasa, tapi pengalaman. Kami ingin tamu merasakan suasana VIP backstage, seolah ikut melihat perjalanan hidup Angie hingga usia 17 tahun melalui visual yang menyatu dengan ruangan,” ujarnya, Senin (20/4).