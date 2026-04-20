JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kuliah Tamu Ubaya Bongkar Hak Penumpang Pesawat yang Jarang Diketahui

Kuliah Tamu Ubaya Bongkar Hak Penumpang Pesawat yang Jarang Diketahui

Senin, 20 April 2026 – 17:22 WIB
Praktisi hukum Columbanus Priaardanto dari DANTO Law Group (kanan) saat mengisi kuliah tamu terakit pertanggungjawaban perdata pengangkut dalam peristiwa penerbangan di Fakultas Hukum Ubaya, Senin (20/4). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) mengangkat isu penting soal hak penumpang pesawat. Melalui kuliah tamu Fakultas Hukum, mahasiswa diajak memahami pertanggungjawaban perdata dalam kasus penerbangan.

Praktisi hukum Columbanus Priaardanto dari DANTO Law Group menyatakan pentingnya edukasi bagi masyarakat.

“Calon penumpang harus memahami haknya. Jangan sampai dibodohi atau seolah tidak punya hak oleh maskapai maupun asuransi,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan dalam kecelakaan penerbangan terdapat perbedaan tanggung jawab antara maskapai dan produsen pesawat.

Maskapai bertanggung jawab atas kesalahan operasional, sedangkan produsen bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi cacat produk.

Menurut dia, peluang menggugat produsen terbuka melalui Konvensi Montreal yang telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Baca Juga:

“Konvensi Montreal menjadi dasar hukum bagi korban untuk mengajukan tuntutan product liability,” jelasnya.

Dia juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terkait hak tambahan di luar santunan wajib, padahal setiap penumpang telah dilindungi asuransi seperti Jasa Raharja.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   hak penumpang pesawat tanggung jawab maskapai konvensi montreal fakultas hukum ubaya kecelakaan pesawat hukum penerbangan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU