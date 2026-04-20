Untag Surabaya Berbagi, IKBA Salurkan Sembako untuk Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Keluarga Besar Alumni (IKBA) Untag Surabaya menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan membagikan sembako kepada warga, Sabtu (18/4).

Kegiatan sosial ini berlangsung di Gedung Pascasarjana Untag Surabaya dan menggandeng Bank Delta Artha Sidoarjo serta Masjid Baitul Fikri Untag Surabaya.

Puluhan warga hadir sebagai penerima manfaat dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Sekretaris Jenderal IKBA Untag Surabaya Muhammad Faisal mengatakan alumni memiliki tanggung jawab sosial yang harus terus dijalankan.

“Alumni adalah representasi nilai kampus. Kami ingin kehadiran alumni benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Faisal, kegiatan ini bukan sekadar berbagi sembako, tetapi juga bentuk kepedulian dan solidaritas sosial.

Dia menambahkan program tersebut merupakan bagian dari upaya IKBA menghadirkan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban warga sekaligus memperkuat hubungan alumni dengan lingkungan sekitar,” katanya.