SMAN 1 Pandaan Juara LCC Empat Pilar MPR RI Jatim, Melaju ke Nasional

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kompetisi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar kembali digelar. Ajang bergengsi tingkat SMA/sederajat ini menjadi wadah mengasah wawasan kebangsaan generasi muda.

Kegiatan yang diinisiasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) itu menguji pemahaman peserta tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di Jawa Timur, sembilan tim terbaik tampil di babak final setelah lolos seleksi ketat dari 287 sekolah.

Hasilnya, SMAN 1 Pandaan keluar sebagai juara pertama usai bersaing sengit dengan MAN 1 Jember dan SMAN 15 Surabaya pada final yang digelar Sabtu (18/4). Kemenangan tersebut mengantarkan SMAN 1 Pandaan mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional di Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengapresiasi semangat para peserta. Menurut dia, LCC Empat Pilar sangat penting untuk memperkuat karakter dan semangat kebangsaan di kalangan pelajar.

“Lomba ini penting untuk menumbuhkan semangat patriotisme, apalagi di era disrupsi, pengaruh budaya asing sangat kuat,” ujar Aries.

Dia mengingatkan tanpa pemahaman kebangsaan yang kuat, generasi muda rentan kehilangan jati diri. Karena itu, pembekalan nilai-nilai Empat Pilar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen mendukung penguatan karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda,” tuturnya.