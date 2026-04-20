TKA SD Mulai Hari Ini, Dindik Jatim Sebut Partisipasi Siswa Capai 99,5 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) jenjang SD/sederajat mulai digelar serentak pada 20–30 April 2026.

Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA/SMK, pelaksanaan TKA SD dibuat lebih fleksibel. Sekolah diberi kewenangan menentukan jadwal ujian dalam empat gelombang sesuai kesiapan masing-masing.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Kepala BSKAP Kemendikdasmen tentang pelaksanaan TKA dan Survei Lingkungan Belajar 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan fleksibilitas tersebut bertujuan menjaga kualitas sekaligus pemerataan akses bagi siswa.

“Pelaksanaan TKA SD kami dorong tetap fleksibel agar semua satuan pendidikan bisa menyesuaikan kesiapan, tanpa mengurangi standar,” ujar Aries, Minggu (19/4).

Menurut dia, yang terpenting seluruh murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti asesmen. Aries juga mengungkapkan tingkat partisipasi di Jawa Timur sangat tinggi, hampir menyentuh 100 persen.

Sebanyak 408.901 siswa atau 99,5 persen dari total 410.959 siswa mengikuti TKA, sedangkan 2.058 siswa atau sekitar 0,5 persen tercatat tidak mengikuti ujian.

Dari sisi sekolah, sebanyak 18.748 satuan pendidikan atau 99,18 persen dari total 18.903 SD di Jawa Timur ikut berpartisipasi. Sisanya, 155 sekolah atau 0,82 persen belum mengikuti pelaksanaan tahun ini.