Izin Laga Arema FC Vs Persebaya di Kanjuruhan Belum Keluar, Polisi: Masih Dikaji

jatim.jpnn.com, MALANG - Laga panas bertajuk Derbi Jatim antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya masih belum pasti digelar di Stadion Kanjuruhan. Polres Malang menyatakan izin pertandingan tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Kapolres Malang Muhammad Taat Resdi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur sebelum mengambil keputusan.

"Masih dipertimbangkan, mungkin Senin atau Selasa saya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim," ujar Taat, Minggu (19/4).

Menurut dia, ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan, terutama terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Polisi terus melakukan analisis untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar matang. Taat menyebut laga Derbi Jatim ini masuk kategori berisiko tinggi atau high risk.

"Kalau dari asesmen memang pertandingannya high risk (resiko tinggi)," katanya.

Meski begitu, dari sisi infrastruktur, Stadion Kanjuruhan dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi.

"Itu sudah dilakukan asesmen, jadi aspek infrastrukturnya sudah memenuhi," ucap Taat.