UPT PTKK Jatim Raih TUK Terbaik Nasional, Bukti Kuatnya SDM Vokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) vokasi. Hal itu ditandai dengan capaian membanggakan yang diraih UPT PTKK Dinas Pendidikan Jatim.

UPT PTKK sukses memborong dua penghargaan nasional sekaligus, yakni sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbaik 2025 bidang fotografi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, serta penghargaan TUK Terbaik dari Forum LSK dengan persentase kelulusan tertinggi nasional.

“Penghargaan ini menjadi validasi bahwa pembinaan vokasi di Jawa Timur berjalan konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan,” kata Khofifah, Senin (20/4).

Dia menegaskan, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, industri, dan kerja (DUDIKA).

Menurut Khofifah, tantangan global saat ini menuntut SDM yang memiliki keahlian spesifik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), hingga big data.

“Dunia kerja sangat kompetitif. Dibutuhkan individu yang adaptif dan menguasai teknologi baru,” tuturnya.

UPT PTKK disebut memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencetak tenaga kerja terampil. Peran itu sejalan dengan program Nawa Bhakti Satya, khususnya 'Jatim Cerdas'.

“UPT PTKK menjadi simpul strategis untuk memastikan lulusan vokasi memiliki kompetensi terstandar dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.