Kecelakaan Beruntun Probolinggo Tewaskan 1 Keluarga, Sopir Truk Jalani Tes Narkoba

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kasus kecelakaan beruntun di Probolinggo terus didalami polisi. Sopir truk trailer yang terlibat kini telah diamankan. Pengemudi truk Nissan bernopol B-9625-UEJ, Cecep Adi Sucipto (46), warga Mojokerto sedang menjalani pemeriksaan intensif.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Aditya Wikrama, mengatakan sopir telah diamankan untuk dimintai keterangan.

“Untuk driver kita amankan, dan sedang dimintai keterangan,” ujar Aditya, Minggu (19/4).

Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kronologi pasti sekaligus menentukan tanggung jawab hukum dalam insiden yang menewaskan satu keluarga tersebut.

Selain pemeriksaan, polisi juga melakukan tes alkohol dan narkoba terhadap sopir.

Langkah ini untuk memastikan ada tidaknya pengaruh zat terlarang yang bisa memicu kecelakaan.

“Sudah dilakukan (tes alkohol dan napza) menunggu hasil,” ujarnya.

Walakin, hingga kini status hukum sopir masih sebagai saksi. Polisi belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti tambahan.