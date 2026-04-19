Kompetisi Panjat Tebing di Surabaya Cetak Bibit Atlet Muda, Antusiasme Membludak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Antusiasme peserta membludak dalam final kompetisi panjat tebing yang digelar Johanes Dipa (JD) Advocate Legal Consultant bekerja sama dengan sekolah YPPI II Surabaya. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan bibit atlet panjat tebing masa depan.

Pelatih JD Club Didik Waluyo mengatakan atlet binaannya yang berasal dari pelajar SMP dan SMA sudah kerap tampil di berbagai kejuaraan bergengsi.

“Mereka sudah berkompetisi di banyak ajang, seperti Kejuaraan Unesa Boulder. Prestasi mereka cukup membanggakan, sering meraih juara 1, 2, dan 3,” ujar Didik, Minggu (19/4).

Meski baru berdiri sekitar satu tahun, JD Club dinilai mampu bersaing di level regional.

Didik menjelaskan panjat tebing prestasi berbeda dengan panjat tebing petualangan di alam bebas. Olahraga ini kini berkembang pesat di Surabaya karena pembinaan dilakukan sejak usia dini.

“Pembinaan dimulai dari usia 7 tahun hingga kategori junior 19 tahun, dengan kelas kompetisi yang jelas,” katanya.

Perwakilan penyelenggara Mahendra Suhartono menegaskan kompetisi ini menjadi wadah menjaring atlet muda berbakat. Menurut dia, ajang ini juga menjadi pemanasan jelang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Surabaya.

"Kompetisi ini menjadi ajang try out bagi sekolah-sekolah. Banyak peserta yang selain mewakili sekolahnya juga tergabung dalam klub-klub resmi di Surabaya," ujar Mahendra