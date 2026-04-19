Tragis! Satu Keluarga Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Probolinggo

Minggu, 19 April 2026 – 18:30 WIB
jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (18/4) sekitar pukul 23.30 WIB. Sebanyak empat orang tewas dalam insiden yang diduga dipicu truk trailer rem blong.

Kasat Lantas Polres Probolinggo Safiq Jundhira menjelaskan kecelakaan bermula saat truk trailer Nissan bernopol B 9625 UEJ melaju dari arah selatan ke utara.

“Sesampainya di lokasi, kendaraan trailer diduga mengalami kendala pada fungsi pengereman sehingga tidak dapat dikendalikan,” ujar Safiq, Minggu (19/4).

Truk tersebut kemudian menghantam sedan Toyota Limo bernopol AG 1644 EG yang dikemudikan ST (60).

Benturan keras membuat kendaraan trailer terus melaju dan menabrak sejumlah kendaraan lain secara beruntun melibatkan pikap Daihatsu Gran Max, pikap lainnya, minibus Toyota HiAce, hingga truk tractor head Hino.

“Setelah menabrak sedan, kendaraan trailer terus melaju dan menabrak beberapa kendaraan lain yang berada di depannya secara beruntun,” katanya.

Akibat kejadian itu, pengemudi sedan ST bersama tiga penumpangnya, yakni TSB (60), DF (29), dan GMI (3), meninggal dunia di lokasi. Seluruh korban diketahui merupakan warga Kabupaten Blitar.

Sementara itu, sopir pikap Daihatsu Granmax berinisial MI (33) mengalami luka-luka dan kini dirawat di RSUD Wonolangan.

