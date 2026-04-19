Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Rel Wonokromo, Diduga Tertabrak Kereta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden tragis dialami seorang perempuan paruh baya yang ditemukan tewas di rel kereta api di perlintasan Jalan Wonokromo, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Minggu (19/4) dini hari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan pertama diterima melalui layanan darurat 112. Petugas kemudian langsung menuju lokasi.

Saat tiba di tempat kejadian, korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun itu sudah dalam kondisi meninggal dunia di dekat rel.

Baca Juga: Dua ART Tewas Terjebak saat Kebakaran Rumah di Jombang

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal di samping rel. Diduga terjadi insiden saat kereta tambahan melintas,” ujar Linda dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan informasi awal dari pihak keamanan KAI, saat itu melintas kereta tambahan pengangkut material perbaikan jalur dari arah selatan ke utara. Insiden diduga terjadi di titik KM 67.

Tim gabungan langsung diterjunkan untuk penanganan. Mereka terdiri dari BPBD, kepolisian, hingga petugas medis.

Proses evakuasi berlangsung cukup hati-hati karena jalur rel masih aktif dilalui kereta. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak KAI Daop VIII demi memastikan keamanan selama proses evakuasi.

“Jenazah berhasil dievakuasi dari rel dan selanjutnya dibawa oleh ambulans Dinas Sosial ke kamar jenazah RSUD Dr Soetomo Surabaya. Sementara itu, Tim Inafis telah melakukan olah tempat kejadian perkara,” katanya.