Unusa Dorong Mobilitas Akademik ASEAN Lewat Forum P2A 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memperkuat strategi internasionalisasi dengan aktif dalam P2A Indonesia Chapter Annual Meeting 2026 di Telkom University, Bandung.

Forum bertema 'Strengthening Regional Mobility through Alignment, Reciprocity, and Sustainability' ini menjadi ruang penguatan kerja sama perguruan tinggi di kawasan ASEAN, terutama dalam mobilitas mahasiswa dan kolaborasi riset.

Direktur Kerja Sama dan Pemeringkatan Global Unusa Dr Ika Mardiyanti mengatakan keterlibatan Unusa dalam konsorsium ini membuka akses lebih luas terhadap kolaborasi internasional.

“P2A memfasilitasi pertukaran mahasiswa, riset, hingga program magang internasional. Ini juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UNUSA,” ujar Ika.

Dia menegaskan, penguatan jejaring global menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tengah kompetisi pendidikan tinggi dunia.

Selain Unusa, forum ini juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi seperti Telkom University, BINUS University, dan Universitas Islam Indonesia.

Pertemuan tersebut turut membahas strategi keberlanjutan kerja sama antar kampus dengan menekankan prinsip keselarasan program, resiprositas, dan keberlanjutan.

"Melalui penguatan jejaring dan kolaborasi strategis, Unusa membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk memperoleh pengalaman internasional, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian," ujarnya. (mcr23/jpnn)