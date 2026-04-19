Peringati Hari Kartini, Perempuan Bangsa Ajak Keluarga Jadi Pusat Kekuatan

Minggu, 19 April 2026 – 17:32 WIB
Badan Otonom (Banom) PKB, Perempuan Bangsa menggelar kampanye "Return to Family" dalam peringatan Hari Kartini di Surabaya. Foto : Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memperingati Hari Kartini, Badan Otonom (Banom) Perempuan Bangsa mengajak perempuan Indonesia untuk kembali memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama bangsa.

Ajakan disampaikan melalui kampanye bertajuk "Return to Family" di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Darmo, Kota Surabaya, Minggu (19/4).

Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar mengatakan keluarga merupakan akar kekuatan negara yang harus dijaga bersama oleh orang tua dan anak.

“Kami ingin membawa pesan return to family karena keluarga adalah akar kekuatan bangsa. Kalau keluarga kuat, bangsa juga kuat,” ujarnya ditemui usai acara.

Dia menjelaskan kekuatan keluarga terletak pada peran ayah, ibu, dan anak yang saling terhubung dalam membangun komunikasi dan pola asuh yang sehat.

Menurutnya, di tengah derasnya arus digital dan media sosial, peran keluarga semakin penting untuk melindungi tumbuh kembang anak agar tetap optimal.

“Kita sering terlena dengan media sosial, sampai lupa tanggung jawab sebagai orang tua,” katanya.

Rustini juga menyoroti pentingnya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak, serta peran ayah dalam memberikan perhatian dan pendampingan dalam keluarga.

