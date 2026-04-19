UT Siapkan Sekolah Vokasi, 3 Prodi Ini Dibuka Pertama pada 2027

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) bersiap membuka Sekolah Vokasi mulai Mei 2027.

Direktur Sekolah Vokasi UT Dr Mohammad Yunus mengatakan tahap awal akan dibuka tiga program studi, yakni Akuntansi Bisnis Digital, Teknologi Informasi, dan Manajemen Logistik.

“Insyaallah mulai Mei 2027 kami buka tiga program studi dulu. Setelah itu akan menyusul empat sampai lima program studi lainnya,” ujar Yunus di Surabaya, Minggu (19/4).

Dia menjelaskan sekolah vokasi ini dirancang untuk mencetak lulusan yang siap kerja.

Karena itu, porsi praktik akan mendominasi, mencapai 60 hingga 70 persen dari total pembelajaran.

“Ini berbeda dengan fakultas akademik. Sistemnya berbasis semester dengan tutorial, bimbingan praktik, hingga praktikum langsung ke lapangan,” jelasnya.

Selain praktik langsung, mahasiswa juga akan mendapatkan pembelajaran berbasis praktikum online.

Dengan model tersebut, UT berharap lulusan Sekolah Vokasi benar-benar siap bersaing di dunia kerja.