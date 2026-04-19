JPNN.com Jatim Jatim Terkini UT Surabaya Cetak 1.532 Lulusan Baru, Siap Bersaing di Era Global

UT Surabaya Cetak 1.532 Lulusan Baru, Siap Bersaing di Era Global

Minggu, 19 April 2026 – 14:31 WIB
UT Surabaya Cetak 1.532 Lulusan Baru, Siap Bersaing di Era Global - JPNN.com Jatim
Universitas Terbuka mewisuda 1.532 lulusan di Surabaya. Kampus menegaskan komitmen mencetak SDM unggul dan mendorong alumni terus belajar serta beradaptasi dengan perubahan global. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka mewisuda 1.532 lulusan di Surabaya sebagai bagian dari komitmen mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Direktur Sekolah Vokasi UT Dr Mohammad Yunus mengingatkan kelulusan bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses pembelajaran yang lebih panjang.

“Ini baru satu fase. Kalau ingin berkembang, lulusan harus terus melanjutkan pendidikan dan beradaptasi dengan perubahan,” ujar Yunus, Minggu (19/4).

Sementara itu, Sekretaris UT Kurnia Endah Riana menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Dia menilai jumlah lulusan ini menjadi kontribusi nyata UT dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

“Kami terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan,” katanya.

Direktur UT Surabaya Suparti menambahkan pihak kampus telah membekali para wisudawan melalui seminar bertema tumbuh, berkembang, dan berdampak dengan menghadirkan tokoh nasional Dahlan Iskan.

Dia berharap para alumni mampu terus belajar, berkembang, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

“Alumni harus terus belajar agar bisa survive dan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Universitas Terbuka mewisuda 1.532 lulusan di Surabaya. Kampus menegaskan komitmen mencetak SDM unggul dan mendorong alumni terus belajar.
