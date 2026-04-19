Ngagel Jadi Prioritas Pembangunan Rusunami, Kapasitas Capai 1.400 Unit

Minggu, 19 April 2026 – 14:09 WIB
Desain rencana pembangunan Rusunami di Ngagel. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pembangunan rumah susun milik (rusunami) di kawasan Ngagel dengan kapasitas mencapai sekitar 1.400 unit.

Kepala DPRKPP Kota Surabaya Iman Krestian mengatakan lokasi Ngagel dipilih karena minat investor dan calon penghuni sudah tinggi dibandingkan lokasi lain.

“Yang kami prioritaskan Ngagel dulu, karena investor sudah siap dan peminatnya juga cukup banyak,” ujar Iman, Minggu (19/4).

Dia menjelaskan, proyek rusunami di Ngagel akan dibangun di atas lahan sekitar 4 hektare dengan konsep dua twin block, masing-masing berkapasitas sekitar 700 unit.

“Totalnya sekitar 1.400 unit. Ada beberapa tipe yang disiapkan, mulai tipe 18, 24 hingga 36,” katanya.

Saat ini, proses masih tahap pengosongan lahan eks pabrik karung milik PTPN. Pemkot menargetkan tahap pembersihan lahan dapat rampung tahun ini.

“Kalau lahan sudah clear, kami upayakan pembangunan bisa mulai tahun ini, atau paling lambat tahun depan,” jelasnya.

Iman menambahkan durasi pembangunan diperkirakan memakan waktu antara enam bulan hingga satu tahun, tergantung kesiapan teknis di lapangan.

