Menag Minta Kampus dan Pesantren Terapkan Ekoteologi di Jatim
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mendorong kampus dan pesantren di Jawa Timur mulai menerapkan konsep ekoteologi atau kepedulian lingkungan berbasis nilai keagamaan dalam sistem pendidikan.
“Kesadaran spiritual harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dalam menjaga lingkungan. Ini menjadi bagian penting dalam pendidikan keagamaan saat ini,” ujar Nasaruddin.
Dorongan itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jawa Timur pada 16–17 April 2026.
Dalam agenda tersebut, Menag menyambangi sejumlah perguruan tinggi dan pesantren, di antaranya Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, serta Universitas Islam Malang.
Selain isu lingkungan, Dia juga menekankan peningkatan mutu pendidikan keagamaan, termasuk penguatan literasi Al-Qur’an dan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan akhlak.
“Kecerdasan intelektual harus dibarengi moral yang baik agar memberi manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kementerian Agama turut menyalurkan bantuan ke sejumlah pesantren dan perguruan tinggi untuk mendukung sarana prasarana pendidikan.
Nasaruddin juga mengingatkan bahwa pesantren tetap memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa.
