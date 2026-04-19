Dua ART Tewas Terjebak saat Kebakaran Rumah di Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kebakaran rumah di Jombang menelan korban jiwa. Dua asisten rumah tangga (ART) tewas dalam insiden tragis tersebut.

Peristiwa itu terjadi di rumah milik Tomi Yulianto, warga Jombang pada Jumat (17/4) malam hingga Sabtu (18/4) dini hari.

Kapolsek Jombang Edy Widoyono menyebut ada tujuh orang yang terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi.

“Korban terjebak di dalam rumah tujuh orang. Satu orang meninggal di lokasi, satu lagi sempat kritis, yang meninggal dunia ,” ujar Edy.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Maya (23), warga Bareng, Jombang. Dia tewas di lokasi kejadian.

Sementara korban kedua Sri Indah (33) warga Jogoroto, Jombang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Menurut Edy, sebagian besar korban menghirup asap tebal saat kebakaran berlangsung.

Api muncul saat para penghuni rumah tengah beristirahat. Tiba-tiba asap pekat memenuhi ruangan hingga memicu kepanikan.