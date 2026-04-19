Persik Kediri Berbenah Jelang Lawan Persita, Marcos Reina Torres Fokus ke Pertahanan

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri tak mau kecolongan lagi. Macan Putih kini fokus membenahi lini pertahanan jelang duel melawan Persita Tangerang.

Laga pekan lanjutan BRI Super League itu akan digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Minggu (19/4) sore.

Pelatih Persik, Marcos Reina Torres, menegaskan timnya memanfaatkan waktu persiapan untuk memperkuat organisasi permainan, terutama di lini belakang.

“Ini minggu latihan yang panjang dan kami siap untuk pertandingan besok. Saya melihat pemain-pemain bekerja sangat keras dan fokus,” ujar Marcos, Sabtu (18/4).

Dia menyebut evaluasi dari laga-laga sebelumnya menjadi bahan penting untuk memperbaiki performa tim.

Persik juga sudah mengantongi analisis kekuatan Persita Tangerang.

“Kami sudah melakukan analisis terhadap Persita Tangerang dan kami siap menghadapi pertandingan untuk mendapatkan hasil maksimal,” katanya.

Pembenahan lini belakang dilakukan lewat latihan kolektif hingga pendekatan individual. Marcos bahkan memanfaatkan video analisis untuk meminimalkan kesalahan pemain.