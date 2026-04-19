Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Diramalkan Cerah Hingga Berawan dan Berangin
Minggu, 19 April 2026 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (19/4) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi dan siang cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Sorenya berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
