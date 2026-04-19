JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Targetkan 179 CCTV di TPS, Tetapi Terkendala Jaringan dan Listrik

Pemkot Surabaya Targetkan 179 CCTV di TPS, Tetapi Terkendala Jaringan dan Listrik

Minggu, 19 April 2026 – 08:33 WIB
Pemkot Surabaya Targetkan 179 CCTV di TPS, Tetapi Terkendala Jaringan dan Listrik - JPNN.com Jatim
Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pemasangan CCTV di 179 titik tempat penampungan sementara (TPS) untuk meningkatkan pengawasan lingkungan. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pemasangan CCTV di 179 titik tempat penampungan sementara (TPS) untuk meningkatkan pengawasan lingkungan.

Namun, pemasangan masih terkendala keterbatasan jaringan dan infrastruktur pendukung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan hingga saat ini sebanyak 146 titik CCTV telah berfungsi, sementara 33 titik lainnya masih dalam proses pemasangan.

Baca Juga:

“Yang 33 ini masih proses karena kami juga mencari jaringan fiber optik dan jaringan listriknya,” ujar Eddy, Sabtu (18/4).

Dia menjelaskan sejumlah TPS berada di lokasi yang belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai sehingga membutuhkan penyesuaian teknis.

“Ada TPS yang jaringan infrastrukturnya masih minim sehingga pemasangannya membutuhkan waktu,” jelasnya.

Baca Juga:

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan penyedia jaringan dan memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia di sekitar lokasi.

“Untuk listrik, kami bisa ambil dari jaringan penerangan jalan umum (PJU) atau fasilitas umum lain, tentunya melalui koordinasi,” katanya.

Pemkot Surabaya targetkan 179 CCTV di TPS, namun 33 titik masih terkendala jaringan dan listrik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya pengawasan lingkungan pemasangan CCTV TPS CCTV TPS

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU