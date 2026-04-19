Pemkot Surabaya Targetkan 179 CCTV di TPS, Tetapi Terkendala Jaringan dan Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pemasangan CCTV di 179 titik tempat penampungan sementara (TPS) untuk meningkatkan pengawasan lingkungan.

Namun, pemasangan masih terkendala keterbatasan jaringan dan infrastruktur pendukung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan hingga saat ini sebanyak 146 titik CCTV telah berfungsi, sementara 33 titik lainnya masih dalam proses pemasangan.

“Yang 33 ini masih proses karena kami juga mencari jaringan fiber optik dan jaringan listriknya,” ujar Eddy, Sabtu (18/4).

Dia menjelaskan sejumlah TPS berada di lokasi yang belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai sehingga membutuhkan penyesuaian teknis.

“Ada TPS yang jaringan infrastrukturnya masih minim sehingga pemasangannya membutuhkan waktu,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan penyedia jaringan dan memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia di sekitar lokasi.

“Untuk listrik, kami bisa ambil dari jaringan penerangan jalan umum (PJU) atau fasilitas umum lain, tentunya melalui koordinasi,” katanya.