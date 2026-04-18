Turnamen Domino Surabaya Dongkrak UMKM dan Hotel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya Domino Tournament 2026 bukan sekadar ajang kompetisi. Turnamen yang digelar di Grand City Convention Hall pada 18–19 April 2026 itu juga menggerakkan ekonomi lokal.

Ajang yang diselenggarakan Higgs Games Island (HGI) ini diikuti 768 pasangan atau lebih dari 1.500 peserta dari berbagai daerah. Para peserta bertanding dalam format kompetisi terstruktur untuk memperebutkan total hadiah Rp200 juta.

Turnamen ini mendapat dukungan Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Indonesia Esports Association (IESPA), bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur. Kompetisi ini sekaligus menegaskan domino sebagai olahraga pikiran (mind sport) yang menuntut strategi, konsentrasi, serta pengambilan keputusan cepat.

Namun, dampak turnamen tidak berhenti di arena pertandingan. Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung membuat aktivitas UMKM di sekitar lokasi meningkat signifikan, terutama sektor makanan dan minuman.

Tak hanya itu, tingkat hunian hotel di Surabaya juga ikut terdongkrak karena banyak peserta datang dari luar kota.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menilai event ini memberi efek ekonomi langsung. Dia melihat kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kota.

"UMKM mendapatkan manfaat langsung dari meningkatnya jumlah pengunjung, dan sektor perhotelan juga ikut terdorong dengan kehadiran peserta dari berbagai daerah,” ujar Armuji.