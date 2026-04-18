JPNN.com

Pemkot Surabaya Gandeng 70 Pengusaha, Integrasikan CCTV Jalan Protokol

Sabtu, 18 April 2026 – 20:32 WIB
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Eddy Christijanto. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng 70 pelaku usaha untuk memperluas akses kamera pengawas (CCTV) di kawasan jalan protokol.

Langkah ini dilakukan guna memperkuat pemantauan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di ruang publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada pemanfaatan CCTV milik swasta yang mengarah ke jalan utama dan pedestrian.

“Saat ini kami bekerja sama dengan perkantoran dan mal untuk bisa mengakses CCTV yang berada di luar ruangan, sehingga pemerintah kota tidak perlu melakukan pengadaan baru,” ujar Eddy, Sabtu (18/4).

Dia menjelaskan puluhan pengusaha tersebut berada di sepanjang jalan utama, mulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga Jalan Ahmad Yani. Mereka telah dikumpulkan untuk mendukung integrasi sistem pengawasan kota.

“Kemarin ada sekitar 70 pengusaha atau perkantoran dan toko yang sudah kami kumpulkan untuk mendukung akses CCTV ini,” katanya.

Eddy menegaskan, akses yang diminta Pemkot hanya terbatas pada kamera yang mengarah ke area publik, seperti jalan dan parkir tepi jalan, bukan ke dalam bangunan.

“Kami tidak meminta akses yang mengarah ke dalam ruangan, hanya yang mengarah ke jalan dan area publik,” tuturnya.

Pemkot Surabaya gandeng 70 pengusaha integrasikan CCTV jalan protokol. Akses kamera luar gedung dipakai pantau kamtibmas, target terhubung penuh 3 bulan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya Kota Surabaya perluas akses CCTV jalan protokol akses CCTV jalan protokol surabaya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU