Khofifah Tunjuk Plt Kadis ESDM Jatim Seusai Kasus Pungli Perizinan

Sabtu, 18 April 2026 – 18:00 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk Plt Kadis ESDM Jatim seusai kepala dinas menjadi tersangka kasus pungli. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal 17 April 2026.

Langkah ini diambil menyusul penetapan tersangka dan penahanan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Aris terseret kasus dugaan pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah.

Selain itu, dua aparatur sipil negara (ASN) lainnya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Khofifah menegaskan Pemprov Jatim menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Kami menyerahkan semua proses kepada aparat penegak hukum. Kami menghormati proses yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dia menjelaskan penunjukan Plt merupakan langkah administratif untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terutama di sektor ESDM yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.

Sumber Antara
