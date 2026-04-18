HUT ke-46, PT PAL Beri Beasiswa ke Warga Pesisir Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT PAL Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 bersama warga pesisir di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Sabtu (18/4).

Perayaan diisi dengan tasyakuran, pesta rakyat, hingga penyerahan beasiswa bagi pelajar setempat.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk syukur sekaligus apresiasi perusahaan kepada masyarakat pesisir yang selama ini mendukung perkembangan industri maritim nasional.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan kemajuan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui pemberian beasiswa, kami ingin membuka peluang lebih luas bagi generasi muda meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Kaharuddin.

Dia berharap para penerima beasiswa ke depan dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah dan industri maritim nasional.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) area workshop dari PT Lamongan Marine Industry kepada PT PAL Indonesia.

Penyerahan ditandai dengan penandatanganan prasasti Tugu Identitas oleh Direktur Utama.