Universitas Ciputra Buka 3 Prodi Baru untuk Penuhi Dokter Spesialis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra Surabaya resmi membuka tiga program studi (prodi) baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Ketiga prodi tersebut yakni Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), Pendidikan Dokter Spesialis Bedah, serta Pendidikan Profesi Psikolog.

Rektor Universitas Ciputra Prof Dr Wirawan Endro Dwi Radianto menyatakan pembukaan prodi ini sebagai respons atas kebutuhan mendesak tenaga kesehatan di Indonesia.

“Ini benar-benar mendesak. Kami ditugaskan membuka dua spesialis dan satu profesi psikologi, dan kami merespons dengan segera,” ujar Prof Wirawan, Sabtu (18/4).

Dia mengungkapkan minat pendaftar sangat tinggi bahkan melampaui kuota.

“Animonya besar, di luar perkiraan. Kuota kemungkinan akan kami tambah,” katanya.

Menurut dia, tingginya minat tersebut mencerminkan kebutuhan dokter spesialis dan psikolog yang masih besar, terutama untuk pemerataan layanan kesehatan.

Untuk masa studi, pendidikan profesi psikolog ditempuh sekitar 1,5 tahun, sedangkan dokter spesialis selama empat tahun.