JPNN.com

Universitas Ciputra Buka 3 Prodi Baru untuk Penuhi Dokter Spesialis

Sabtu, 18 April 2026 – 17:02 WIB
Universitas Ciputra membuka prodi dokter spesialis dan psikolog. Kebutuhan tenaga kesehatan dinilai masih mendesak. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra Surabaya resmi membuka tiga program studi (prodi) baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Ketiga prodi tersebut yakni Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), Pendidikan Dokter Spesialis Bedah, serta Pendidikan Profesi Psikolog.

Rektor Universitas Ciputra Prof Dr Wirawan Endro Dwi Radianto menyatakan pembukaan prodi ini sebagai respons atas kebutuhan mendesak tenaga kesehatan di Indonesia.

Baca Juga:

“Ini benar-benar mendesak. Kami ditugaskan membuka dua spesialis dan satu profesi psikologi, dan kami merespons dengan segera,” ujar Prof Wirawan, Sabtu (18/4).

Dia mengungkapkan minat pendaftar sangat tinggi bahkan melampaui kuota.

“Animonya besar, di luar perkiraan. Kuota kemungkinan akan kami tambah,” katanya.

Baca Juga:

Menurut dia, tingginya minat tersebut mencerminkan kebutuhan dokter spesialis dan psikolog yang masih besar, terutama untuk pemerataan layanan kesehatan.

Untuk masa studi, pendidikan profesi psikolog ditempuh sekitar 1,5 tahun, sedangkan dokter spesialis selama empat tahun.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Universitas Ciputra prodi baru Prodi Universitas Ciputra dokter spesialis kebutuhan dokter Indonesia berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU