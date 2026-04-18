UT Surabaya Bekali 1.532 Calon Wisudawan dengan Seminar Inspiratif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan unggul melalui seminar inspiratif dalam rangkaian Wisuda Semester 2025/2026 Genap, Sabtu (18/4).

Mengusung tema Alumni UT Surabaya: Tumbuh, Berkarya, dan Berdampak, kegiatan ini diikuti sebanyak 1.532 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan calon wisudawan.

Seminar tersebut menghadirkan tokoh nasional Dahlan Iskan serta akademisi Tri Dyah Prastiti sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Dahlan Iskan menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil peluang serta konsistensi dalam berkarya.

Sementara itu, Tri Dyah Prastiti memberikan penguatan akademik mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat di tengah dinamika global.

Direktur UT Surabaya Dr Suparti menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi kampus dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Menjadi alumni bukanlah akhir dari proses belajar, tetapi awal untuk terus bertumbuh, berkarya, dan memberikan dampak nyata,” ujar Suparti.

Dia menjelaskan tema seminar ini mengandung tiga pilar utama pengembangan alumni.