Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Bakal Cerah Hingga Berawan dan Berangin
Sabtu, 18 April 2026 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (18/4) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
