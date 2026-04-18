Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah-Berawan Seharian, Siang Bakal Panas menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (18/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.