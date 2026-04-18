JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lindungi Anak dari Kejahatan Digital, Komnas PA Jatim Perkuat Sistem Respons Cepat

Lindungi Anak dari Kejahatan Digital, Komnas PA Jatim Perkuat Sistem Respons Cepat

Sabtu, 18 April 2026 – 14:31 WIB
Lindungi Anak dari Kejahatan Digital, Komnas PA Jatim Perkuat Sistem Respons Cepat - JPNN.com Jatim
Ketua Komnas PA Jatim Febri Kurniawan Pikulun (kanan), Ketua Komnas PA Milenial Surabaya Rr. Adinda Dwi Inggardiah (tengah) dan Ketua Komnas Surabaya Syaiful Bachri (kiri) ditemui usai acara pelantikan KPA Milenial. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Meningkatnya laporan kasus anak di Jawa Timur mendorong penguatan sistem perlindungan yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis kolaborasi.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jatim mencatat 137 laporan kasus sepanjang Januari–April 2026.

Ketua Komnas PA Jatim Febri Kurniawan Pikulun mengatakan tingginya angka laporan bukan hanya menunjukkan banyaknya kasus, tetapi juga mulai tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor.

Namun, di sisi lain, masih banyak kasus yang tidak terungkap karena korban memilih diam.

“Sejak Januari sampai April 2026 ada 137 laporan yang kami terima di Jawa Timur,” ujar Febru seusai pengukuhan pengurus Komnas PA Surabaya dan KPA Milenial di Surabaya Selatan, Jumat (17/4).

Menurutnya, pola kekerasan terhadap anak kini semakin kompleks. Tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau pergaulan langsung, tetapi juga berkembang di ruang digital dengan modus baru seperti pemerasan berbasis manipulasi foto dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Sekarang kejahatan sudah berkembang lewat media sosial, termasuk pemerasan dengan manipulasi foto berbasis AI,” jelasnya.

Dia menilai tantangan utama perlindungan anak saat ini bukan hanya penanganan kasus, tetapi juga lambatnya pelaporan akibat tekanan sosial dan stigma di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Komnas PA Jatim catat 137 kasus anak. Lembaga dorong sistem respons cepat, edukasi, dan KPA Milenial untuk perkuat perlindungan dari kekerasan digital
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Komnas PA Jatim perlindungan anak dari kekerasan Komnas PA Milenial Surabaya kasus kekerasan anak jatim

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU