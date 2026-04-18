Visa Sempat Dibatalkan, Kemenhaj Pastikan 40 Petugas MCH Bisa Berangkat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan persoalan visa yang sempat menimpa puluhan petugas haji akhirnya menemukan titik terang.

Sebanyak 40 petugas Media Center Haji (MCH) yang visanya sempat dibatalkan kini telah kembali diterbitkan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pembatalan visa tersebut berasal dari otoritas Arab Saudi. Namun setelah dilakukan komunikasi intensif, visa para petugas berhasil diproses ulang.

“Alhamdulillah, setelah komunikasi yang baik, tadi malam visa petugas MCH sudah kembali terbit,” ujarnya di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Jumat (17/4).

Meski demikian, persoalan belum sepenuhnya selesai. Hingga Kamis (16/4) malam, masih terdapat sekitar 320 visa petugas haji lain yang belum terbit

Irfan menyebut kendala tersebut bukan berasal dari pihak Indonesia, melainkan dari sistem yang digunakan Pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah pusat telah bekerja maksimal dalam proses pengurusan visa sejak awal pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), bahkan seluruh visa jemaah haji Indonesia telah rampung lebih awal menjelang akhir Ramadan.

“Saya melihat langsung tim bekerja 24 jam. Namun, memang ada kendala di sistem Saudi yang harus diselesaikan,” jelasnya.