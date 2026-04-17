Tinjau Embarkasi Surabaya, Menhaj Nilai Persiapan Masih Kurang Bagus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meninjau kesiapan Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) keberangkatan jemaah calon haji (JCH), Jumat (17/4).

Irfan menilaiAsrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) masih kurang bagus untuk persiapannya.

“Asrama Haji Sukolilo memang kami terima dari Kemenag itu masih banyak yang kurang bagus (persiapannya),” kata Irfan Yusuf kepada wartawan di AHES.

Baca Juga: Jemaah Calon Haji 2026 Wajib Terima 3 Vaksin untuk Syarat Mutlak Keberangkatan

Meski masih banyak yang kurang bagus, Irfan mengatakan berkat kerja sama dengan semua pihak, termasuk Provinsi Jatim sudah melakukan perbaikan secara bertahap.

“Sudah sedikit-sedikit kami perbaiki karena waktunya sangat mepet, sebagian kecil kami perbaiki,” ujarnya.

Irfan berharap keberangkatan haji 2027, Asrama Haji Surabaya sudah siap sepenuhnya. Oleh karena itu, tahun ini pasca masa haji 2026, segera diperbaiki.

“Nanti setelah pascaproses haji kami lanjutkan perbaikannya sehingga kami harapkan tahun depan semuanya sudah 100 persen siap,” jelasnya.

“Harus kami akui tahun ini sebagian masih belum bisa kami gunakan,” imbuh dia.