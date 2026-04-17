Dua Pekan Hilang di Baluran, Penggembala Sapi Ditemukan Tinggal Tulang

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang penggembala sapi bernama Suwardi (68), warga Desa Sumberbaru, Kecamatan Banyuputih, Situbondo ditemukan meninggal dunia di kawasan Taman Nasional Baluran.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 4 April 2026 saat menggembala ternak di hutan.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo Puriyono mengatakan jenazah korban ditemukan pada Kamis (16/4) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Jenazah penggembala sapi tersebut ditemukan di Blok Curah Bedi di kawasan Taman Nasional Baluran sejauh enam kilometer dari posisi korban terakhir terlihat oleh warga setempat," ujar Puriyono, Jumat (17/4).

Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang, sekitar dua pekan setelah dinyatakan hilang.

Penemuan tersebut bermula saat dua pencari madu hutan, Hariyanto dan Yuli, menemukan jasad korban di dalam kawasan hutan. Petugas bersama tim Inafis Polres Situbondo kemudian melakukan identifikasi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan tim Inafis Polres Situbondo, keluarga korban memastikan bahwa mayat yang tinggal tulang belulang tersebut adalah Pak Suwardi, sesuai barang milik korban," kata dia.

Sebelumnya, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian selama tujuh hari sejak korban dilaporkan hilang.