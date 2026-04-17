Balita 4 Tahun di Kediri Ditemukan Tewas dengan Luka Lebam

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Seorang balita berusia empat tahun ditemukan dalam kondisi meninggal di rumahnya kawasan Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri pada Rabu (15/4) petang. Di tubuhnya ditemukan sejumlah luka.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif Martadinata mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, yakni ibu, nenek, hingga ayah tiri korban yang saat ini masih diperiksa intensif.

"Kami masih mendalami keterangan mereka untuk mengetahui penyebab pasti kematian anak tersebut," kata Elyasarif, Kamis (16/4).

Polisi juga berkoordinasi dengan tim medis guna memastikan apakah korban meninggal secara alami atau ada unsur kekerasan.

Saat kejadian, korban berada di rumah bersama neneknya. Sementara kedua orang tuanya diketahui sedang bekerja di luar rumah.

Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri untuk dilakukan visum et repertum.

Polisi masih mendalami temuan luka lebam di tubuh korban sambil menunggu hasil pemeriksaan medis.

"Untuk luka lebam yang ditemukan di tubuh korban, masih kami dalami. Kami juga menunggu hasil pemeriksaan medis agar penanganan kasus ini bisa lebih jelas dan objektif," katanya.