Respons Khofifah Setelah Kepala ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa buka suara terkait Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aris Mukiyono (AM) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungli perizinan.

Gubernur dua periode itu memastikan bahwa menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Kami semua tentu menyerahkan kepada aparat penegak hukum karena proses sedang berjalan," kata Khofifah di Asrama Haji Surabaya, Jumat (17/4).

Baca Juga: Kepala ESDM Jatim Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan

Khofifah juga memastikan bahwa akan menghormati seluruh rangkaian pemeriksaan guna mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami hormati proses yang sedang berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan perizinan. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Ony Setiawan, dan penjabat berinisial H menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Taman.

modus yang digunakan para tersangka adalah dengan memperlambat proses perizinan yang seharusnya dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon, padahal sesuai ketentuan mengurus perizinan tidak dipungut biaya apapun.