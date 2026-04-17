Cuaca Malang Hari ini, Siang Sejumlah Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (17/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Karangploso dan Pujon hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18 kilometer per jam.