Transparansi Kinerja Jadi Sorotan, Eri Wajibkan OPD Publikasikan Capaian Program

Jumat, 17 April 2026 – 13:32 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pentingnya transparansi kinerja perangkat daerah dengan mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempublikasikan capaian program kepada masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan agar warga dapat mengetahui secara langsung hasil kerja pemerintah kota, sekaligus menjadi tolok ukur evaluasi kinerja tiap dinas.

Eri menyampaikan, seluruh OPD harus menyampaikan output dan outcome program melalui website resmi Pemkot Surabaya serta media massa.

Dia mencontohkan capaian seperti penurunan stunting dan pengangguran perlu dipublikasikan agar bisa diakses publik.

“Ini pernah saya sampaikan di media, dan saya berharap warga itu bisa melihat dan di-publish di web-nya output-outcome-nya masing-masing dinas. Jadi, mungkin penurunan stunting, terus penurunan pengangguran ini dimunculkan, agar warga bisa melihat,” kata Eri, Kamis (16/4).

Selain itu, dia juga meminta agar capaian tersebut dipublikasikan melalui media massa setiap menjelang akhir tahun sehingga masyarakat dapat menilai kinerja masing-masing dinas.

Eri menegaskan publikasi output dan outcome ini juga menjadi dasar penilaian kinerja kepala perangkat daerah ke depan.

“Karena pemilihan kepala dinas itu bukan lagi like and dislike, tetapi (dinilai dari) kemampuan mereka beradaptasi dan komunikasi agar output-outcome-nya tercapai,” ujarnya. 

