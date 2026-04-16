Tiga Gudang di Margomulyo Surabaya Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat menghanguskan tiga gudang penyimpanan isolasi plastik di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya, Kamis malam (16/4). Peristiwa ini diduga dipicu korsleting listrik.

Api pertama kali muncul dari bagian belakang gudang nomor satu sebelum dengan cepat membesar dan merambat ke dua gudang lainnya. Material mudah terbakar seperti plastik dan kertas membuat kobaran api sulit dikendalikan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya yang menerima laporan langsung menerjunkan sejumlah unit ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung cukup lama hingga api dikendalikan.

Salah satu karyawan pabrik Lina Marliana mengatakan kebakaran terjadi saat para pekerja sedang beristirahat sebelum lembur.

“Saat itu kami lagi istirahat, tiba-tiba ada yang teriak ada api dari belakang gudang. Kami langsung keluar semua karena takut apinya cepat membesar,” ujar Lina.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, tiga gudang dilaporkan hangus terbakar dan menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan cukup besar.

Hingga kini, petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian akibat insiden tersebut. (mcr23/jpnn)