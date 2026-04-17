Selama Januari-April 2026, Satpol PP Surabaya Ciduk 20 Pelaku Vandalisme

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 20 pelaku vandalisme ditangkap Satpol PP Kota Surabaya selama periode Januari-April 2026. Mereka rata-rata berusia di bawah umur.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Mudita Dhira Widaksa menjelaskan puluhan pelaku vandalisme itu rata-rata diamankan di wilayah tengah kota saat patroli.

"Di tahun 2026 sampai dengan April ada 20 orang. Jadi memang rata-rata di wilayah tengah (kota) yang sering kita dapat," ujar Mudita, Kamis (16/4).

Mudita menyebut pihaknya bersama Polrestabes Surabaya mengamankan empat remaja di kawasan Viaduk Gubeng pada Minggu (12/4) malam.

Keempatnya diamankan saat patroli gabungan karena dicurigai hendak melakukan aksi vandalisme di sekitar lokasi.

"Kami lihat gerakannya mencurigakan, kami dekati, kami cek semua, dia bawa semacam tas ransel, kami buka isinya cat semprot semua. Langsung kita amankan, kami bawa ke kantor Satpol PP," ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku umumnya berkaitan dengan hobi dan keinginan menyalurkan kreativitas. Bahkan, sebagian mengaku ingin menunjukkan eksistensi di lingkungan komunitasnya.

"Ada yang ngomong karena hobi. Ada juga yang dia bilang menyalurkan inspirasi, menyalurkan bakat," ungkap Mudita.