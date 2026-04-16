Debut KEYVITUP, Usung Hip-Hop Modern dan Ambisi Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - MBoy group pendatang baru KEYVITUP resmi debut lewat EP perdana bertajuk 'KEYVITUP' yang dirilis pada 8 April 2026.

Debut ini bukan sekadar peluncuran karya, tetapi menjadi pernyataan identitas sekaligus arah musik yang ingin mereka usung ke depan.

EP tersebut mengusung warna hip-hop dengan sentuhan produksi modern.

Tema yang diangkat pun cukup kuat, mulai dari ambisi, pencarian jati diri, hingga semangat untuk terus melangkah maju.

Salah satu lagu andalan dalam EP ini adalah 'BEST ONE'.

Lagu tersebut hadir dengan beat enerjik, lirik penuh percaya diri, serta performa yang menonjolkan karakter kuat tiap member.

Visual yang ditampilkan juga memperkuat konsep, mulai dari koreografi yang presisi hingga gaya yang bold.

Tak hanya satu lagu, EP ini menjadi ajang perkenalan menyeluruh bagi KEYVITUP.