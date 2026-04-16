LDII dan Kemendagri Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) beraudiensi dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Akmal Malik.

Pertemuan tersebut membahas hasil Munas X LDII sekaligus dukungan terhadap program strategis nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan.

Akmal Malik menyambut baik kepengurusan baru LDII pascamunas.

Dia menilai LDII memiliki kekuatan tidak hanya dalam dakwah lisan, tetapi juga praktik nyata di masyarakat.

“Dakwah bil hal LDII sangat kuat dan berdampak langsung,” kata Akmal.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan.

Akmal bahkan mengajak LDII untuk memulai proyek percontohan pengelolaan lahan dengan komoditas seperti jagung, sorgum, dan padi.

Menurut dia, kerja sama tidak harus selalu diawali dengan nota kesepahaman formal.