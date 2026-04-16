SGN Perkuat Kemitraan dengan Petani Tebu Lewat Halal Bihalal
jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menggelar Halal Bihalal bersama petani tebu di Balai Pertemuan PG Wonolangan, Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum dialog antara perusahaan dan mitra petani.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil, Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikun, serta Ketua DPD APTRI Jawa Timur Sunardi Edi Sukamto.
Direktur Utama SGN Mahmudi mengatakan, Halal Bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kepercayaan dengan mitra.
“Ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga ruang evaluasi dan memperkuat kemitraan,” ujar Mahmudi.
Dia menegaskan keberhasilan industri gula tidak lepas dari peran petani tebu sebagai mitra utama.
Karena itu, hubungan yang terbuka dan saling memahami menjadi kunci menghadapi tantangan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Mahmudi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para mitra atas berbagai kekurangan pelayanan.
