Serunya Nobar Film Na Willa Bersama SGM Eksplor, Pererat Ikatan Ibu dan Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Momen kebersamaan antara ibu dan anak bisa diisi dengan cara sederhana namun bermakna, salah satunya melalui kegiatan menonton film bersama.

Salah satunya kegiatan nonton bareng (nobar) film keluarga 'Na Willa' di Pakuwon Mall Surabaya, yang digelar oleh SGM Eksplor. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman seru sekaligus inspiratif.

SGM Eksplor hadir sebagai pendukung yang mendorong orang tua untuk terus berperan aktif dalam tumbuh kembang anak. Film tersebut menampilkan sosok anak Indonesia yang penuh rasa ingin tahu, aktif belajar, dan berani bermimpi.

Karakter ini menjadi gambaran bagaimana anak-anak dapat tumbuh dengan optimal melalui dukungan dan pendampingan orang tua sejak dini.

Kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mempererat kedekatan emosional antara ibu dan anak. Lewat cerita yang ditampilkan, orang tua dapat mendampingi proses belajar si Kecil dengan cara yang lebih menyenangkan.

Acara tersebut turut dimeriahkan oleh kehadiran Luisa Adreena, pemeran Na Willa, yang memberikan pengalaman lebih dekat bagi anak-anak. Interaksi langsung ini membuat mereka semakin antusias dan terinspirasi.

Head of SGM Anissa Ardiellaputri mengatakan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dengan dukungan yang tepat.

“Melalui film Na Willa, kami ingin menginspirasi para orang tua bahwa setiap anak bisa tumbuh lebih dengan dukungan yang tepat dari bunda,” ujarnya.