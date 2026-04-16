Truk Sampah Tak Lagi Siang Hari, Surabaya Terapkan Jadwal Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengubah jadwal pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Apabila sebelumnya dilakukan siang hari, kini pengangkutan dialihkan ke malam hari.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar distribusi sampah.

"Jadi, TPS bersih itu kan memberikan kebersihan di Kota Surabaya ya. Yang kedua, tidak mengganggu lalu lintas, karena kalau truk kalau ke TPA pagi hari dan jam-jam sibuk maka akan mengganggu lalu lintas di Kota Surabaya," kata Eri, Rabu (15/4).

Menurut dia, pengangkutan pada malam hari membuat waktu tempuh lebih cepat sekaligus mengurangi penumpukan sampah dan bau di jalan.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami bisa efisiensi terkait BBM, efisiensi keausannya mobil itu karena dengan penghematan ini salah satu caranya adalah kelancaran operasional ini, maka penggunaan BBM ini juga akan semakin berkurang," ujarnya.

Eri berharap perubahan jadwal ini membuat kondisi kota lebih bersih, terutama pada pagi hari saat aktivitas warga dimulai.