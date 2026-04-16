Kualitas Tidur Jadi Kunci Kesehatan, Nasional Hospital Hadirkan Layanan Sleep Center

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kualitas tidur yang optimal bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan fondasi utama bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tidur yang berkualitas berperan penting dalam menjaga fungsi otak, kesehatan jantung, hingga keseimbangan metabolisme.

Menyadari pentingnya hal tersebut, National Hospital Surabaya menghadirkan National Dream & Sleep Center, layanan terpadu yang fokus pada penanganan gangguan tidur secara komprehensif.

Kehadiran pusat ini menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tidur sehat sebagai bagian dari gaya hidup.

Dokter spesialis paru, dr Ignatius Hanny Handoko Tanuwijaya, Sp.P, menjelaskan selama tidur, organ vital seperti otak dan jantung sangat bergantung pada suplai oksigen yang optimal.

Gangguan seperti sleep apnea dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam tubuh, yang jika berlangsung lama berisiko memicu penyakit serius.

“Jika sleep apnea tidak diobati selama 10 hingga 15 tahun, sekitar 75 persen kasus berpotensi berujung pada stroke. Dari sisi jantung, risikonya juga meningkat, termasuk penyakit jantung koroner,” ujar Ignatius, Rabu (15/4).

Tak hanya berdampak pada organ vital, gangguan tidur juga berkaitan erat dengan masalah metabolisme. Kondisi ini dapat meningkatkan nafsu makan, memicu obesitas, hingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari.

Direktur Nasional Hospital dr. Hendera Henderi, SpOG, MHPM, menyebut layanan ini dirancang dengan pendekatan multidisiplin, melibatkan berbagai dokter spesialis untuk memastikan diagnosis yang akurat dan terapi yang tepat sasaran.