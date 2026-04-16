Gelar Youth Champions League 2026, BRI Bidik Talenta Muda Sepak Bola

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia.

Melalui BRI Region 12 Surabaya, BRI menggelar BRI Youth Champions League 2026 untuk menjaring talenta muda sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola usia dini.

Turnamen ini digelar di BRILiaN Stadium Surabaya pada 11–12 April 2026 dan diikuti sejumlah tim U-14, yaitu Indo Barca Surabaya, Mitra Surabaya FC, Persela Lamongan, Cahaya Muda FC Pamekasan, New Star Salam FC Sidoarjo, dan Indonesia FC Bojonegoro.

Regional CEO BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra mengatakan, BRI berkomitmen mendukung pengembangan sepak bola nasional dari hulu hingga hilir.

"BRI tidak hanya sekadar berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga senantiasa hadir memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan generasi muda melalui berbagai kegiatan positif, salah satunya melalui kompetisi sepak bola usia muda seperti ini," kata Reza, Rabu (15/4).

Menurut dia, kompetisi terstruktur menjadi sarana penting untuk melahirkan bibit pesepak bola potensial, khususnya dari Jawa Timur. Tak hanya itu, ajang ini juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai sportivitas, kebersamaan, serta semangat juang.

Reza menambahkan pembinaan usia dini merupakan fondasi penting untuk mencetak generasi emas sepak bola Indonesia.

Melalui kompetisi ini, kami melihat semangat, kerja keras, dan potensi luar biasa dari para pemain muda yang menjadi harapan masa depan sepak bola nasional," ujarnya.