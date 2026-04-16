Nenek di Tulungagung Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Dapur

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) berinisial S (64) ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Rabu (16/4).

Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka di tubuhnya.

Kapolsek Boyolangu AKP Retno Pujiarsih mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh menantunya sekitar pukul 05.15 WIB.

“Saksi yang merupakan menantu korban melihat korban tergeletak di dapur dalam kondisi bersimbah darah,” kata Retno.

Saksi kemudian memanggil suaminya yang merupakan anak korban, sebelum melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Petugas Polsek Boyolangu bersama tim Inafis Polres Tulungagung langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka pada bagian leher dan lengan korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pisau dapur, obat-obatan, serta pakaian milik korban.

Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD dr Iskak Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dan menunggu hasil visum. (antara/mcr12/jpnn)