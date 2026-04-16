Cuaca Jawa Timur 16 April 2026, Seharian Berpotensi Cerah dan Cerah Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (16/4).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya Probolinggo hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya kembali cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah masih cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)