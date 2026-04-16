FH Ubaya Gandeng BPN Jatim, Dorong Digitalisasi Layanan Tanah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Hukum Universitas Surabaya resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kampus Ubaya Tenggilis, Rabu (15/4).

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Asep Heri juga memberikan kuliah umum bertajuk digitalisasi layanan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.

Dekan FH Ubaya Hwian Christianto mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk dukungan terhadap transformasi digital di sektor pertanahan.

“Digitalisasi terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat kompleks dalam implementasinya,” kata Hwian.

Dia menjelaskan kolaborasi ini mencakup pertukaran sumber daya manusia, penelitian terintegrasi, pengabdian kepada masyarakat, hingga kegiatan akademik lainnya.

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendorong digitalisasi layanan pertanahan.

Baca Juga: BPN Surabaya Siap Buka Dokumen Bangunan Kantor Madas yang Disita Polisi

Sementara itu, Asep Heri menegaskan tanah merupakan aset fundamental bagi masyarakat dan negara. Namun, hingga kini masih banyak tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat.

“Digitalisasi menjadi kebutuhan mendasar karena menawarkan proses yang lebih cepat, tepat, dan akurat,” ujarnya.